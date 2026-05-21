Utrechtse studenten voor rechter om bangalijst met 'seksuele, grove en beledigende opmerkingen'

Rechtszaak

Vandaag, 18:06

Vier jonge mannen uit Utrecht moeten op 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van een zogeheten 'bangalijst'. Daarop stonden namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten, met daarbij seksuele, grove en beledigende opmerkingen.

De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps, aldus het OM. De vier mannen zijn lid van de studentenvereniging Utrechtsch Studenten Corps (USC) en worden verdacht van 'het verspreiden van een document met beledigende inhoud'.

Lijst openbaar

Uit onderzoek van het OM kwamen aanvankelijk zes verdachten naar voren. Bij twee van hen stelde het OM vast dat zij de lijst niet hebben verspreid.

Het OM stelt dat de vier verdachten de lijst hebben gedeeld met andere studenten en dat die uiteindelijk ook openbaar is geworden op internet en in appgroepen. Het OM weet niet wie de lijst openbaar heeft gemaakt en zegt dat de zaak grote gevolgen voor de slachtoffers heeft.

Door ANP

