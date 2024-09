Zwaargewonde bij frontale botsing Tilburg: 'Kind naar het ziekenhuis'

Een automobilist is maandagochtend frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen gebotst in Tilburg. De bestuurder raakte zwaargewond. Volgens een correspondent is ook een kind dat in de auto zou hebben gezeten, met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 08.30 uur op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. De politie bevestigt dat twee mensen naar het ziekenhuis zijn vervoerd, maar geeft geen informatie over de leeftijd van de betrokkenen. De vrachtwagenchauffeur is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De weg is door de politie afgesloten voor onderzoek. Volgens een ooggetuige zouden er in de kofferbak van de auto lachgasflessen zijn aangetroffen, maar de politie kan dat niet bevestigen.