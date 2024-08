Dode en zwaargewonde bij heftig auto-ongeluk in Milheeze, auto's vliegen in brand

Door een aanrijding met twee auto's is in het Brabantse Milheeze een persoon om het leven gekomen. Volgens de politie zijn de auto's frontaal op elkaar gereden op de Schutboomsestraat en daardoor in brand gevlogen.

De bestuurder van een van de auto's kwam om het leven, de bestuurder van de tegenligger raakte zwaargewond. Er waren geen andere passagiers.

Het slachtoffer is een 75-jarige man uit Milheeze. De politie doet onderzoek naar het ongeval en wil daarvoor graag mensen spreken die de auto's, een grijze Opel en een donkergrijze BMW, voorafgaand aan het ongeluk hebben zien rijden tussen Bakel en Milheeze.

ANP