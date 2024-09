Heftig ongeval in Ellecom: meerdere (zwaar)gewonden bij frontale botsing

Op de N348 bij Ellecom (Gelderland) is zondag een heftig ongeval gebeurd. Drie auto's waren bij het ongeval betrokken en er zijn meerdere gewonden gevallen, waaronder twee zwaargewonden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De politie kreeg rond 18.30 uur een melding van een ongeval met drie voertuigen. De woordvoerder laat weten dat het om een frontale botsing gaat die waarschijnlijk veroorzaakt is door een spookrijder. Een derde voertuig botste achterop.

De bestuurders van de auto's die frontaal tegen elkaar aan zijn gebotst, raakten zwaargewond. De inzittenden van de derde auto raakten lichtgewond. Een traumateam kwam ter plaatse om hulp te verlenen.

Ingevorderd rijbewijs

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De mogelijke spookrijder had een ingevorderd rijbewijs, aldus de woordvoerder. Er wordt onder meer onderzocht of er middelen zijn gebruikt.