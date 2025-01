ZIEN: Parachutist belandt per ongeluk in apenverblijf Ouwehands Dierenpark

Het was zaterdag flink schrikken voor een parachutist die per ongeluk in een buitenverblijf van Ouwehands Dierenpark terechtkwam. De man had eigenlijk moeten landen bij een voetbalvereniging in de buurt, maar belandde in het verblijf van de bonobo, een mensaap. "Het goede nieuws is dat alles goed is afgelopen," vertelt Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark, tegen Hart van Nederland.

Volgens De Lange had de parachutist moeten landen bij voetbalvereniging Candia '66: "De voetbalclub heeft een nieuw kunstgrasveld dat feestelijk geopend zou worden. Op het veld zouden twee parachutisten landen, maar één van hen kwam bij ons terecht."

De parachutist belandde in het buitenverblijf van de bonobo’s, maar de dieren waren op dat moment binnen. De man heeft dus veel geluk gehad. "Als hij 50 of 100 meter verder was geland, had hij zo in het verblijf van de olifanten of leeuwen kunnen belanden. Dat is onwenselijk, zowel voor de dieren als voor de man zelf," legt de directeur verder uit. "We moeten hierover in gesprek. Wat is er precies misgegaan en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?"

Weer slaat plotseling om

Theo Hoogendorp, vicevoorzitter van voetbalvereniging Candia '66, bevestigt aan Hart van Nederland dat de opening van het nieuwe kunstgrasveld gepland was met twee parachutisten. "Zij zouden springen met de vlag van de gemeente Rhenen en die van Candia '66. Alles was van tevoren geregeld: afspraken gemaakt, vergunningen aangevraagd. Het idee was dat we vlak voor de sprong zouden controleren of het veilig genoeg was."

"Om 12.35 uur stapten de parachutisten in het vliegtuig en wachtten op het sein om te springen. Het weer leek perfect toen we vertrokken; in Apeldoorn was het prachtig. Maar vlak na de sprong sloeg het weer plotseling om en verdween het zicht volledig. Daardoor landden ze 200 meter van de geplande plek," vertelt Hoogendorp. Een van de parachutisten is veilig geland in het buitenverblijf, de ander raakte ook afgeleid en is op de Grebbeberg terechtgekomen. Die vrouwelijke parachutist is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

'Absoluut niet leuk'

De vicevoorzitter noemt het een "erg vervelende situatie": "Het is absoluut niet leuk. We hadden afgesproken alleen te vliegen en springen als de omstandigheden veilig waren. Anders hadden we het niet gedaan. Alle vergunningen waren in orde, en we hadden toestemming om binnen een kwartier voor en na de geplande sprong te springen."

Hoogendorp laat weten dat de opening van het veld gewoon doorgaat. "We staan in contact met de piloot en de parachutisten. We hopen aan het eind van de dag meer te kunnen zeggen over hoe het met hen gaat," aldus de vicevoorzitter.