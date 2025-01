Kerstbomen krijgen tweede leven als snack voor Blijdorpse dieren

De feestdagen zijn voorbij, maar voor de Aziatische olifanten in Diergaarde Blijdorp begon het feest dinsdag pas echt. De vier dikhuiden Bangka, Faya, Radjik en Maxi kregen namelijk een wel heel bijzondere verrassing: een tien meter hoge kerstboom. Deze boom, die tot voor kort het strand bij de Rijnhaven sierde, is door de gemeente Rotterdam geschonken aan de olifanten.

De megaboom krijgt een tweede leven als speeltje én lekkernij voor de olifanten. "Niet alleen vinden de olifanten het heerlijk om met de bomen te ravotten. Het is voor hen ook een smakelijke traktatie, een heerlijke aanvulling op hun reguliere menu", aldus de dierentuin. Voor de olifanten was de boom speciaal in drie stukken gezaagd.

Ook andere dieren genieten mee

Niet alleen de olifanten zijn verwend met een boom. Andere bewoners van Blijdorp, zoals de neushoorns en hyena’s, hebben kleinere kerstbomen gekregen om mee te spelen of aan te knabbelen.