Wiel breekt af bij Vogel Rok in Efteling: 'Zat vast onder hoek van 90 graden'

In de Efteling is woensdag een wiel van de bekende Vogel Rok-achtbaan afgebroken, waardoor de trein stil kwam te staan. Volgens een woordvoerder van het pretpark zijn alle inzittenden veilig uit de attractie gehaald.

Een dagje pretpark hoort een feest te zijn, maar het is wel vaker geen ideaal uitstapje. Zo vertelt volkszanger Dan in de bovenstaande video hoe hij werd geweigerd vanwege de omvang van zijn lichaam.

Een bezoeker schreef op Facebook dat de trein stopte vlak voor een grote slangenkop en dat hij samen met anderen 30 tot 45 minuten vastzat, "met een hellingshoek van bijna 90 graden".

De Efteling bevestigt aan NU.nl dat het stilvallen kwam door een kapot wiel, waardoor de trein niet genoeg snelheid had om de baan te vervolgen. Hoeveel mensen precies vastzaten en hoe lang het duurde om hen te bevrijden, is niet duidelijk. "Het betrof één trein van de attractie, waarin plek is voor maximaal 24 personen", aldus de woordvoerder. Volgens hem gebeurt zoiets bijna nooit en is iedereen volgens de veiligheidsprocedures uit de trein geholpen.