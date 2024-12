Pornofilm Sprookjesbos offline gehaald na ophef, Efteling 'zeer blij'

De pornovideo die voor een deel in de Efteling was opgenomen, is offline gehaald. Het Russische 18+-model Sweetie Fox, bekend van Pornhub, bezocht onlangs het Sprookjesbos om daar een deel van een natuurfilm op te nemen en plaatste die vervolgens op de bekende pornosite. De Efteling laat aan Hart van Nederland weten "zeer blij" te zijn.

In de video was de 23-jarige pornoster te zien in de Siertuin van het Sprookjesbos, bij het prieeltje naast De Chinese Nachtegaal. Ze speelde een toerist die beroofd was van haar spullen, waarna een cameraman haar hulp aanbood. Sweetie Fox, die zich voorstelde als Dasha uit Rusland, wandelde door het bos. In de scènes waren onder andere De Wolf en de Zeven Geitjes op de achtergrond te zien zijn.

De opnames in de Efteling eindigden bij een huisje in het Kabouterdorp. Wat daarna volgde, speelde zich buiten het park af.

De Efteling was duidelijk niet te spreken over het gebruik van het park als decor voor de video. "Opnames voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Efteling," liet een woordvoerder eerder weten aan Looopings. "De combinatie van een familiepark en een pornografische site is natuurlijk uiterst ongelukkig. We onderzoeken welke stappen we hiertegen kunnen ondernemen."

Die stappen zijn inmiddels dus niet meer nodig.