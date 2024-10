Chronisch zieke vrouw met vriendengroep uit Efteling gezet: 'Zagen er activistisch uit'

Een groep van veertien vrienden zag een dagje naar de Efteling in het water vallen, omdat de beveiliging dacht dat ze zouden gaan demonstreren. En ze gingen nog wel naar het pretpark om hun zieke vriendin een fijne dag te geven.

Het uitje was bedoeld als een oppepper voor de chronisch zieke Vivianne, vertelt de 26-jarige Sam aan Omroep Brabant. De groep verzamelde zondagochtend op het plein bij de ingang. Maar nog voor ze compleet waren, kwam er al een beveiliger naar ze toe.

Klimaatactivisten

"Hij zij dat hij op zoek was naar iets en dat we best wisten waar het over ging", aldus Sam. De beveiliger sloeg aan op een waterfles met stickers van Milieudefensie, LHBTI en Palestina. Na kort overleg met zijn collega's kreeg de groep te horen dat ze het pretpark uitgezet werden. Na een uur kregen ze eindelijk een verklaring: "We zagen er activistisch uit en ze waren bang dat we zouden gaan demonstreren."

Een aantal leden van de groep is inderdaad klimaatactivist. Sam is vorig jaar zelfs gearresteerd bij een milieudemonstratie. "Maar wij wilden gewoon een dagje Efteling vieren. We hadden geen spandoek bij, niks. En we zouden ook niet weten waar we tegen konden demonstreren."

Jubileum

Een woordvoerder van de Efteling laat aan de omroep weten dat er zondag een jubileumfeest was van een bedrijf waar milieuactivisten onlangs nog tegen hebben gedemonstreerd. Het pretpark heeft de tickets en de reiskosten van de groep vergoed. "Ze zijn zeker welkom om hun dagje in te halen."