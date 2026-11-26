Voor de 19-jarige Mohammed die in Utrecht dood werd gevonden in een vrieskist, is donderdagmiddag door zijn vader Abdulkarim Al Omar een inzamelingsactie gestart.

"Zijn heengaan laat een enorme leegte achter. Het is moeilijk om in woorden te vatten hoe pijnlijk dit verlies is, zeker in een tijd waarin zijn naasten al zoveel moeten verwerken" staat op whydonate te lezen.

Advocaatkosten

Het Syrische gezin is de inzamelingsactie begonnen om zich naar eigen zeggen in alle rust en waardigheid te kunnen richten op het afscheid en het verwerken van dit grote verdriet, "zonder dat zware financiële zorgen hen nog verder belasten".

Het opgehaalde geld is bedoeld om het gezin met de overgebleven vijf kinderen te ondersteunen bij de kosten van de begrafenis en eventuele advocaatkosten die hiermee gepaard gaan.