Het lichaam van Mohammed, die dinsdag werd aangetroffen in een vriezer bij een woning in Utrecht, is door zijn broertje aangetroffen. Dat deelt Nael Shani, een bekende van de familie. Mohammed kampte met drugs - en drankproblemen en was in beeld bij hulpverlening.

Hij kwam in 2021 als alleenstaande minderjarige asielzoeker vanuit Syrië naar Nederland. Zijn familie volgde in 2024. Naast zijn problemen waren er ook psychische klachten bij hem. Zicht op een oplossing was er echter niet. Zijn vader heeft hem volgens Shani in een koude nacht ook niet binnen gelaten. Dat zou zijn gebeurd op advies van een buurtteam.

Niet meer eruit gekomen

Shani is er "voor 100 procent zeker" van dat Mohammed niet door een misdrijf om het leven is gekomen. "Het lijkt erop dat hij die bewuste koude nacht zelf, moe en misschien onder invloed van drank of drugs, in de vriezer is gekropen en daar niet meer uit kon komen."

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is "enorm geschrokken" van de vondst van het lichaam van een 20-jarige Utrechter. "Heel erg, een gebeurtenis met heftige impact voor de familie. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden."