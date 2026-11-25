Het lichaam dat dinsdagmiddag in een vrieskist in de Timmerstraat in Utrecht werd gevonden, is van een 20-jarige man uit Utrecht. Dat maakt de politie woensdagochtend bekend. Hoe de man om het leven is gekomen en hoe zijn lichaam in de vrieskist is beland, wordt nog onderzocht.

Een voorbijganger deed dinsdag rond 13.20 uur de lugubere vondst. De politie meldt woensdagochtend dat de vrieskist op de stoep bij een woning stond, gedeeltelijk onder het groen. De Forensische Opsporing heeft de hele avond onderzoek gedaan. Dat onderzoek gaat woensdag verder. De politie houdt nog altijd alle scenario's open.

Groot verdriet in de buurt

De vondst heeft voor veel verdriet en ongeloof gezorgd. Dinsdagavond kwamen veel familieleden en bekenden naar de straat, zag een verslaggever van Hart van Nederland. Ook buurtbewoners reageerden geschrokken. De vrieskist zou al twee weken op straat hebben gestaan.

Een buurtbewoner vertelde onlangs nog langs de vriezer te zijn gelopen. "Maar ik vermoedde dat ze aan het verbouwen waren. Er wordt hier wel vaker iets neergezet voor grofvuil", vertelde ze. "De gedachte dat je er langs bent gelopen, is wel eng."