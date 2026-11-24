Er is een overleden persoon aangetroffen in de Timmerstraat in Utrecht. De persoon werd door een voorbijganger aangetroffen in een vriezer die op straat stond. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De overleden persoon werd rond 13.20 uur aangetroffen. De Forensische Opsporing doet momenteel onderzoek naar de omstandigheden en de vondst van het stoffelijk overschot.

Een deel van de straat is afgesloten voor onderzoek. De politie deelt in het kader van het onderzoek nog geen persoonsgegevens van de overleden persoon.