De vondst van een lichaam in een vriezer in de Timmerstraat in Utrecht heeft voor veel verdriet en ongeloof gezorgd. Familieleden vertelden dinsdagavond aan een verslaggever van Hart van Nederland dat het gaat om een 20-jarige jongen, wiens Syrische gezin in de straat woont. De vriezer waarin hij werd gevonden, zou al twee weken op straat staan.

De lugubere vondst werd rond 13.20 uur gedaan door een voorbijganger. Hoe de jongen om het leven is gekomen, hoe hij in de vriezer is beland en hoelang zijn lichaam daarin heeft gelegen, is nog onduidelijk. De politie heeft de identiteit van de overleden persoon nog niet bekendgemaakt.

Na de vondst kwamen veel familieleden en bekenden van het gezin naar de straat. Dat ging er emotioneel aan toe. Ze vielen elkaar in de armen en het verdriet was groot, zag een verslaggever van Hart van Nederland.

'Wel vaker iets neergezet'

Ook in de buurt wordt geschrokken gereageerd. Een buurtbewoner vertelt onlangs nog langs de vriezer te zijn gelopen. "Maar ik vermoedde dat ze aan het verbouwen waren. Er wordt hier wel vaker iets neergezet voor grofvuil", vertelt ze. "De gedachte dat je er langs bent gelopen, is wel eng."

De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de vondst van het lichaam en de omstandigheden waaronder de persoon is overleden.