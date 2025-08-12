Terug

Drie gewonden, waaronder minderjarige, bij botsing in Raamsdonksveer

Ongeluk

Vandaag, 11:58

Drie personen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer. Eén van de gewonden is minderjarig. Op beelden is te zien dat een wiel van een van de auto's is afgebroken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De melding kwam rond 10.20 uur binnen. Volgens een correspondent ter plaatse rukten de hulpdiensten massaal uit en werd de weg afgesloten. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De drie gewonden zijn volgens de politiewoordvoerder met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is iets voor het middaguur weer vrijgegeven.

