Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brabant pakt veiligheid weginspecteurs aan, vraagt om landelijke actie

Verkeer

Gisteren, 21:55

Link gekopieerd

Weginspecteur Jeroen de Jonge werd op klaarlichte dag aangereden terwijl hij verkeer stond te regelen langs een N-weg in Noord-Brabant. De provincie nam sindsdien ingrijpende maatregelen en roept nu op tot landelijke samenwerking voor meer veiligheid op de weg.

Jeroen had pas net zijn eerste maanden als weginspecteur achter de rug toen het misging. Op 31 januari stond hij verkeer te regelen na een ongeluk op een N-weg. "Ik zag een witte auto spookrijdend op mij afkomen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Eerst dacht ik nog dat het een hulpdienst was, maar toen de auto bijna twee keer een ongeluk veroorzaakte, wist ik: dit klopt niet." Hij gaf de bestuurder een stopteken, maar die reed gewoon door, recht op hem af.

"Ik keek haar in de ogen en aan haar blik te zien wilde ze niet stoppen. In een reflex sprong ik opzij. Niet snel genoeg. De automobiliste raakte mij aan de rechterkant", zegt Jeroen. "Ze had een telefoon vast, zei dat ze haast had en reed gewoon door." De weginspecteur hield er vooral spierpijn aan over, maar de schrik zat er goed in. "Ik ben doorgegaan met mijn werk die dag. Dat hoort gewoon zo."

Provincie grijpt in

Sindsdien is er veel veranderd in Brabant. De provincie besloot in te grijpen na meerdere incidenten in korte tijd. Jeroen merkt het verschil. "De auto is van kleur veranderd. Onze werkbroeken zijn aangepast met reflecterende strepen en we hebben meer afzetattributen gekregen." Hij voelt zich eindelijk serieus genomen: "Dat de provincie begin dit jaar begonnen is met maatregelen nemen, doet mij goed."

Jeroen hoopt dat deze aanpak navolging krijgt. "Goed dat de provincie de samenwerking opzoekt met andere provincies. De kleur van de auto van een weginspecteur verschilt namelijk per provincie. Dat kan verwarring scheppen." Ook deelt hij zijn ervaringen via Instagram, om mensen bewust te maken van wat er allemaal komt kijken bij zijn werk: "Ik wil laten zien wat wij meemaken onderweg, zodat mensen hopelijk beter begrijpen wat en waarom we iets doen."

Lees ook

Auto ramt dienstvoertuig weginspecteur: N31 urenlang afgesloten
Auto ramt dienstvoertuig weginspecteur: N31 urenlang afgesloten
Massaal rode kruizen genegeerd na ongeluk A16: politie slingert weggebruikers op de bon
Massaal rode kruizen genegeerd na ongeluk A16: politie slingert weggebruikers op de bon
Aanrijdingen met Rijkswaterstaat-voertuigen 'zorgwekkend' gestegen, Matthias weet hoe gevaarlijk het is
Aanrijdingen met Rijkswaterstaat-voertuigen 'zorgwekkend' gestegen, Matthias weet hoe gevaarlijk het is

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.