Brabant pakt veiligheid weginspecteurs aan, vraagt om landelijke actie

Weginspecteur Jeroen de Jonge werd op klaarlichte dag aangereden terwijl hij verkeer stond te regelen langs een N-weg in Noord-Brabant. De provincie nam sindsdien ingrijpende maatregelen en roept nu op tot landelijke samenwerking voor meer veiligheid op de weg.

Jeroen had pas net zijn eerste maanden als weginspecteur achter de rug toen het misging. Op 31 januari stond hij verkeer te regelen na een ongeluk op een N-weg. "Ik zag een witte auto spookrijdend op mij afkomen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Eerst dacht ik nog dat het een hulpdienst was, maar toen de auto bijna twee keer een ongeluk veroorzaakte, wist ik: dit klopt niet." Hij gaf de bestuurder een stopteken, maar die reed gewoon door, recht op hem af.

"Ik keek haar in de ogen en aan haar blik te zien wilde ze niet stoppen. In een reflex sprong ik opzij. Niet snel genoeg. De automobiliste raakte mij aan de rechterkant", zegt Jeroen. "Ze had een telefoon vast, zei dat ze haast had en reed gewoon door." De weginspecteur hield er vooral spierpijn aan over, maar de schrik zat er goed in. "Ik ben doorgegaan met mijn werk die dag. Dat hoort gewoon zo."

Provincie grijpt in

Sindsdien is er veel veranderd in Brabant. De provincie besloot in te grijpen na meerdere incidenten in korte tijd. Jeroen merkt het verschil. "De auto is van kleur veranderd. Onze werkbroeken zijn aangepast met reflecterende strepen en we hebben meer afzetattributen gekregen." Hij voelt zich eindelijk serieus genomen: "Dat de provincie begin dit jaar begonnen is met maatregelen nemen, doet mij goed."

Jeroen hoopt dat deze aanpak navolging krijgt. "Goed dat de provincie de samenwerking opzoekt met andere provincies. De kleur van de auto van een weginspecteur verschilt namelijk per provincie. Dat kan verwarring scheppen." Ook deelt hij zijn ervaringen via Instagram, om mensen bewust te maken van wat er allemaal komt kijken bij zijn werk: "Ik wil laten zien wat wij meemaken onderweg, zodat mensen hopelijk beter begrijpen wat en waarom we iets doen."