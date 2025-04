Auto ramt dienstvoertuig weginspecteur: N31 urenlang afgesloten

Een automobiliste is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval op N31, tussen Garyp en Leeuwarden. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De vrouw botste op de auto van een weginspecteur van Rijkswaterstaat en reed vervolgens ook tegen een slagboom.

De weginspecteur was bezig pionnen op te ruimen na een bergingsactie toen zijn voertuig werd aangereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Door de klap liggen er brokstukken verspreid over de hele rijbaan, meldt Rijkswaterstaat op X. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De N31 is in de richting van Leeuwarden dicht tussen Garyp en Leeuwarden-Oost. Verkeer wordt omgeleid via de A7 en A32. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 22:00 uur weer open kan.

De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht.