Aanrijdingen met Rijkswaterstaat-voertuigen 'zorgwekkend' gestegen, Matthias weet hoe gevaarlijk het is

Het aantal aanrijdingen met voertuigen van weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) is het afgelopen jaar zorgwekkend gestegen. Waar in 2022 en 2023 respectievelijk vier en vijf incidenten werden gemeld, liep dit aantal in 2024 op tot zestien. Ondanks deze stijging vielen er geen ernstige gewonden, al raakte een inspecteur licht gewond toen hij werd geschampt door een auto. Weginspecteur Matthias van den Dool vertelt in bovenstaande video over de gevaren van zijn vak.

De stijging baart Rijkswaterstaat grote zorgen. De organisatie wijst op de toenemende onoplettendheid van weggebruikers als mogelijke oorzaak. Inspecteurs zien dat automobilisten zich vaak bezighouden met activiteiten zoals bellen, eten of zelfs vergaderen tijdens het rijden. Ook middelengebruik, zoals alcohol en drugs, speelt volgens Rijkswaterstaat een rol bij sommige incidenten.

RWS heeft al diverse maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren, zoals aangepaste verlichting op matrixborden en extra trainingen voor inspecteurs. Daarnaast wordt informatie gedeeld via navigatiesystemen om automobilisten te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Toch benadrukt de organisatie dat de verantwoordelijkheid ook bij de weggebruikers ligt: focus op de weg en wees alert.

Leven riskeren

De materiële schade door de ongelukken bedroeg vorig jaar bijna 2 miljoen euro. Hoewel de schade aan voertuigen te repareren is, maakt Rijkswaterstaat zich vooral zorgen over de veiligheid van hun medewerkers. De organisatie roept op tot meer respect voor het werk van weginspecteurs, die dagelijks hun leven riskeren om wegen veilig te houden.