Drie gewonden, onder wie twee minderjarigen, bij ongeluk op A58 bij Breda

Ongeluk

Vandaag, 12:25

Bij een ernstig ongeval met twee auto's en een vrachtwagen op de A58 bij Breda zijn maandagochtend drie gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn twee minderjarigen. Dat meldt de politie.

Het ongeval vond rond 10.30 uur plaats ter hoogte van knooppunt Galder. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, brandweer en een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. De drie gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Vertraging

De weg is volledig afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 16.00 uur weer vrijgegeven zal worden. Even voor 11.00 uur was de vertraging ongeveer zeventig minuten.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

