Ernstig ongeluk op A1: auto knalt achterop vrachtwagen

Op de A1 bij Bathmen is dinsdagochtend een zwaar ongeluk gebeurd waarbij een personenauto met hoge snelheid achterop een vrachtwagen is geknald. Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken van beide voertuigen. De botsing gebeurde rond 07.15 uur tussen Deventer en Holten. De weg is gedeeltelijk afgesloten en zeker tot 12.00 uur is er maar een rijstrook open.

Na de klap raakte de auto van de weg en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand, diep in de berm tussen de bomen. De voorkant van de wagen is compleet vernield. Volgens een correspondent ter plaatse is de bestuurder zwaargewond geraakt.

In de auto zaten drie personen. Hoe zij eraan toe zijn, is op dit moment nog niet bekend. De politie spreekt wel van een 'zeer ernstig ongeval'. Ook over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is nog geen duidelijkheid.

De zwaar gehavende auto kwam tot stilstand tegen een boom langs de snelweg. Beeld: SPS Media

De vrachtwagen zelf kwam honderden meters verderop tot stilstand. Het voertuig heeft forse schade aan de achterkant.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Vertraging door opruimwerkzaamheden

Weggebruikers moeten rekening houden met forse vertraging. Door de ravage is er een lange file ontstaan richting Holten. Die vertraging duurt nog zeker tot 12.00 uur.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de precieze oorzaak is nog niets bekendgemaakt.