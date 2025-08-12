Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ernstig ongeluk op A1: auto knalt achterop vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 09:47

Link gekopieerd

Op de A1 bij Bathmen is dinsdagochtend een zwaar ongeluk gebeurd waarbij een personenauto met hoge snelheid achterop een vrachtwagen is geknald. Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken van beide voertuigen. De botsing gebeurde rond 07.15 uur tussen Deventer en Holten. De weg is gedeeltelijk afgesloten en zeker tot 12.00 uur is er maar een rijstrook open.

Na de klap raakte de auto van de weg en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand, diep in de berm tussen de bomen. De voorkant van de wagen is compleet vernield. Volgens een correspondent ter plaatse is de bestuurder zwaargewond geraakt.

In de auto zaten drie personen. Hoe zij eraan toe zijn, is op dit moment nog niet bekend. De politie spreekt wel van een 'zeer ernstig ongeval'. Ook over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is nog geen duidelijkheid.

De zwaar gehavende auto kwam tot stilstand tegen een boom langs de snelweg. Beeld: SPS Media

De zwaar gehavende auto kwam tot stilstand tegen een boom langs de snelweg. Beeld: SPS Media

De vrachtwagen zelf kwam honderden meters verderop tot stilstand. Het voertuig heeft forse schade aan de achterkant.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Vertraging door opruimwerkzaamheden

Weggebruikers moeten rekening houden met forse vertraging. Door de ravage is er een lange file ontstaan richting Holten. Die vertraging duurt nog zeker tot 12.00 uur.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de precieze oorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.