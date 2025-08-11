Motorrijder (73) uit Groningen overlijdt bij ongeluk in Den Ham

Een motorrijder is maandagmiddag overleden bij een ongeluk in Den Ham. Dat meldt de politie. Het gaat om een 73-jarige man uit Groningen.

Rond 14.20 uur botste de motor tegen een boom aan de Sietse Veldstraweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het slachtoffer te helpen, maar de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.