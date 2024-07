Overleden vrouw, mogelijk fietsster, gevonden in water Warmond

In het water bij het Spoorpad in Warmond is maandagochtend het lichaam van een vrouw gevonden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Rond 11.00 uur kreeg de politie een melding dat er iemand in het water lag. Volgens een correspondent gaat het om een fietsster. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw is vervolgens uit het water gehaald, maar eerste hulp mocht niet meer baten.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de identiteit van de vrouw.