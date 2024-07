Dodelijk ongeval op snelweg A73 richting Nijmegen, weg tijdelijk afgesloten

Twee mensen zijn overleden door een ongeval met een auto en een vrachtwagen met oplegger op de A73 ter hoogte van Overasselt. Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Of de overleden personen in de auto of in de vrachtwagen zaten, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.

Of er sprake is van gewonden of aanhoudingen, kon de woordvoerder niet melden. De politie doet onderzoek. De snelweg A73 richting Nijmegen was enige uren afgesloten, maar ging rond 16.25 uur weer open.

ANP