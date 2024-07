Twee mannen vast voor voorbereiden liquidatie in Nederland

De 38-jarige man uit Tunesië, die eerder deze maand in Haarlem is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot moord op een Spaanse politicus, wordt ook verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist. Dit meldt het Openbaar Ministerie in Noord-Holland woensdag.

Naast de Tunesiër is een medeverdachte, een 27-jarige man uit Colombia, opgepakt. Tijdens hun aanhouding op 6 juni waren ze volgens het OM in bezit van vuurwapens.

De moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras (78) vond op 9 november in Madrid plaats. Daarbij werd Vidal-Quadras door vermoedelijk een huurmoordenaar in het hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag ternauwernood.

Op verzoek van Spanje werd eind april al een 27-jarige vrouw uit Den Bosch opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag. Spanje heeft om haar overlevering gevraagd. Dat verzoek wordt woensdagmiddag behandeld door de Internationale Rechtshulpkamer, die beslist over de overlevering van verdachten aan andere landen.

Verdachte situatie

De mannen uit Tunesië en Colombia zijn volgens het OM aangehouden na een melding van een verdachte situatie. Pas na de aanhouding bleek de man met de Tunesische nationaliteit internationaal te worden gezocht, zegt een woordvoerster van het OM.

Vidal-Quadras was betrokken bij de oprichting van de partij VOX, een conservatief-nationalistische afsplitsing van de Partido Popular (PP). Ook was hij Europarlementariër voor de PP. Hij heeft banden met de Iraanse oppositie, wat volgens hem het motief was voor de moordaanslag.

ANP