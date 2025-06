Motorrijder zwaargewond na botsing met overstekende ree in Bentelo

In het Overijsselse dorp Bentelo heeft zondagmiddag een ernstige aanrijding plaatsgevonden. Rond 13.00 uur botste een motorrijder op de Bentelerhaarweg op een overstekende ree.

De motorrijder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De ree overleed ter plaatse. Delen van het dier lagen over zo’n honderd meter verspreid. De motor belandde in de sloot.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is afgesloten voor verkeer.