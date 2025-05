Man (42) overlijdt tijdens zwemmen in meer bij Weert

Een 42-jarige Poolse man is zaterdag overleden tijdens het zwemmen in een meer bij het Limburgse Weert. Het gaat volgens de politie om een noodlottig ongeval.

De man raakte onder water en vrienden hebben geprobeerd hem te reanimeren. Volgens de veiligheidsregio namen hulpdiensten het reanimeren van de omstanders over, maar het mocht niet baten.

De melding kwam bij de hulpdiensten rond 15.30 uur binnen. De man was niet in de buurt van het strand van het Blauwe Meertje waar normaal mensen komen om te zwemmen, aldus een politiewoordvoerder. Hij lag verderop in het water toen hij in de problemen kwam.

