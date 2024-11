Aanhanger met 200 varkens kantelt in Baarle-Nassau, tientallen zijn omgekomen

Bij een ongeval in Baarle-Nassau is een aanhanger met tweehonderd varkens gekanteld. Daarbij kwamen zeker 25 varkens om het leven. Het ongeval vond plaats op de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Mogelijk begon de aanhanger, die achter een trekker zat, te kantelen toen de varkens in een bocht naar één kant werden gedrukt.

Varkens opgesloten

Volgens een correspondent ter plaatse wist de boer, met hulp van omstanders, de varkens uit de aanhanger te halen. De overige varkens werden tijdelijk tussen hekken opgesloten en vervolgens overgeladen in een andere aanhanger.

Vanwege het ongeval is de weg afgesloten voor verkeer. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om de aanhanger weer recht te zetten.