Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee KLM-vliegtuigen botsen op Schiphol

Twee KLM-vliegtuigen botsen op Schiphol

Ongeluk

Vandaag, 15:45

Link gekopieerd

Twee KLM-toestellen hebben elkaar zaterdagochtend geraakt op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Volgens KLM is zo'n incident "zeer uitzonderlijk". Er zijn geen gewonden gevallen.

Het gaat om twee Boeing 737-toestellen die op het platform tegen elkaar aan kwamen. Een van de vliegtuigen stond stil, het andere was in beweging. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog onduidelijk. "We onderzoeken de toedracht van het incident samen met betrokken autoriteiten en controleren de toestellen grondig voordat ze weer in gebruik worden genomen", aldus KLM.

Terug naar de gate

De passagiers en crew van beide vliegtuigen zijn teruggebracht naar de gate. Een van de toestellen stond op het punt te vertrekken naar Athene. Het andere toestel was net aangekomen uit Birmingham. "We begrijpen dat dit vervelend is voor onze passagiers en hebben hen zo snel mogelijk omgeboekt naar andere vluchten."

De vliegtuigen worden naar een hangar gebracht voor onderzoek en reparatie, meldt KLM. Daar wordt bekeken hoe groot de schade precies is.

Door ANP

Lees ook

OVV: geen duidelijke oorzaak voor dodelijke vliegtuigcrash Zwarte Meer
OVV: geen duidelijke oorzaak voor dodelijke vliegtuigcrash Zwarte Meer
Schiphol schrapt uit voorzorg vluchten om verwachte sneeuw
Schiphol schrapt uit voorzorg vluchten om verwachte sneeuw
'Nederlander in Armenië gepakt met bijna kilo cocaïne in zijn maag'
'Nederlander in Armenië gepakt met bijna kilo cocaïne in zijn maag'
Pegasus Airlines weigert Rotterdammer in rolstoel: 'Waar slaat dit op?’
Pegasus Airlines weigert Rotterdammer in rolstoel: 'Waar slaat dit op?’

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.