Twee KLM-vliegtuigen botsen op Schiphol

Twee KLM-toestellen hebben elkaar zaterdagochtend geraakt op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Volgens KLM is zo'n incident "zeer uitzonderlijk". Er zijn geen gewonden gevallen.

Het gaat om twee Boeing 737-toestellen die op het platform tegen elkaar aan kwamen. Een van de vliegtuigen stond stil, het andere was in beweging. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog onduidelijk. "We onderzoeken de toedracht van het incident samen met betrokken autoriteiten en controleren de toestellen grondig voordat ze weer in gebruik worden genomen", aldus KLM.

Terug naar de gate

De passagiers en crew van beide vliegtuigen zijn teruggebracht naar de gate. Een van de toestellen stond op het punt te vertrekken naar Athene. Het andere toestel was net aangekomen uit Birmingham. "We begrijpen dat dit vervelend is voor onze passagiers en hebben hen zo snel mogelijk omgeboekt naar andere vluchten."

De vliegtuigen worden naar een hangar gebracht voor onderzoek en reparatie, meldt KLM. Daar wordt bekeken hoe groot de schade precies is.