OVV: geen duidelijke oorzaak voor dodelijke vliegtuigcrash Zwarte Meer

Vandaag, 10:24 - Update: 2 uur geleden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kan na uitvoerig onderzoek geen definitieve oorzaak vaststellen voor het neerstorten van een vliegtuigje in het Zwarte Meer, tussen Flevoland en Overijssel, in 2022. Bij de crash kwamen een vlieginstructeur en een leerling-piloot om het leven.

"Uit het onderzoek blijkt dat het vliegtuig met hoge snelheid in een bijna verticale stand is neergestort als gevolg van een ongecontroleerde vluchtsituatie tijdens het laatste gedeelte van de vlucht", meldt de OVV.

De onderzoeksraad kan wel enkele zaken uitsluiten. Zo zijn er geen medische factoren vastgesteld die het ongeluk kunnen verklaren. Ook speelden de weersomstandigheden geen rol en functioneerde de motor van het vliegtuig naar behoren. De besturing van het toestel was tot aan de crash intact. Brandschade ontstond pas na het ongeluk, niet tijdens de vlucht.

Door ANP

