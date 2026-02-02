Volg Hart van Nederland
'Nederlander in Armenië gepakt met bijna kilo cocaïne in zijn maag'

Crime

Vandaag, 21:00

Een Nederlandse man is in de Armeense hoofdstad Jerevan aangehouden met bijna een kilo cocaïne in zijn maag. Dat meldt De Telegraaf maandag op basis van informatie van het Armeense staatspersbureau. De man had vijftig capsules met drugs ingeslikt, samen goed voor 845 gram cocaïne.

De Nederlander kwam per vliegtuig vanuit Wenen aan en verbleef in een hotel in Jerevan. Bij de autoriteiten ontstond argwaan over zijn verblijf. Hij werd daarop opgeroepen voor een douanecontrole en onderworpen aan een röntgenonderzoek.

Vastgezet in afwachting van strafzaak

Op de scan waren duidelijke vreemde objecten in zijn buik te zien. De man werd overgebracht naar het nationale medische centrum, waar de vijftig capsules met cocaïne werden aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en worden onderzocht in een laboratorium.

De Nederlandse verdachte is direct vastgezet en wacht op zijn strafzaak. Onduidelijk is waarom hij aanvankelijk de aandacht trok van de autoriteiten. Wel is er een onderzoek gestart naar de mensen achter de drugssmokkel en de verdere verspreiding van de cocaïne.

Celstraffen tot 15 jaar

In Jerevan zijn kort daarna nog twee personen aangehouden. Ook zijn op meerdere plekken in het land huiszoekingen gedaan. Armenië voert een streng drugsbeleid. Bij grote hoeveelheden cocaïne of betrokkenheid bij georganiseerde misdaad kan de gevangenisstraf oplopen tot 15 jaar.

Door Redactie Hart van Nederland

