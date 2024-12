Automobilist vervoert 250 kilo coke in doodskisten

Een 30-jarige man uit Frankrijk is in Rotterdam aangehouden nadat in zijn busje twee doodskisten met een enorme hoeveelheid drugs werden aangetroffen. De man verklaarde kisten met lichamen te vervoeren, maar dat bleek dus allesbehalve te kloppen.

De man die op de A29 reed, vertoonde verdacht (rij)gedrag waardoor de politie besloot hem staande te houden. De automobilist verklaarde twee lichamen bij zich te hebben maar kon vervolgens niet de juiste documenten laten zien. De politie besloot daarom naar een begrafenisondernemer te rijden voor een controle. Hieruit bleek het niet te gaan om lichamen, maar om sporttassen met meer dan 250 kilo cocaïne.

De drugs hebben een straatwaarde van 13 miljoen euro.

Volgens een woordvoerder was de man onderweg van Frankrijk naar Nederland, maar kende hij zelf niet de eindbestemming. Daarover zou hij nog bericht krijgen. Hij zit nog vast en de drugs zijn vernietigd.