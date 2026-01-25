Volg Hart van Nederland
Pegasus Airlines weigert Rotterdammer in rolstoel: 'Waar slaat dit op?'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:21

Al tientallen keren reisde Selçuk zelfstandig met het vliegtuig, maar afgelopen week mocht hij ineens niet mee. De Rotterdammer, die in een rolstoel zit, zou niet 'zelfredzaam' zijn. Hulp had hij van tevoren niet aangevraagd en dus kon hij fluiten naar zijn trip naar Turkije.

Boos en teleurgesteld is de veertiger, die lijdt aan een stofwisselingsziekte, over het besluit dat hij niet aan boord mocht. Door zijn ziekte zit Selçuk in een rolstoel. Ook heeft hij minder zicht. Maar ondanks dat, vliegt hij al jarenlang op en neer naar Turkije. Maar afgelopen woensdag loopt dat anders.

Pegasus Airlines

Nog voordat hij het vliegtuig van Pegasus Airlines kon betreden, besloot het personeel, na een aantal vragen, dat hij niet zelfredzaam is. En dus was het eindpunt niet Istanbul, maar Rotterdam The Hague Airport. "En dat terwijl er nog allemaal mensen in het vliegtuig mij wilde helpen", blikt hij gefrustreerd terug.

Omdat Selçuk volgens Pegasus Airlines niet zelfredzaam is, had hij minimaal 48 uur van tevoren assistentie aan moeten vragen. Maar wanneer is iemand niet zelfredzaam genoeg? Dat is een groot grijs gebied volgens Marjanne Orbons-Meijerink, oud-voorzitter van een gehandicaptenplatform.

Meer gevallen bekend

"Dit soort gevallen zijn mij zeker bekend", zegt Orbons-Meijerink over het niet mee mogen met het vliegtuig als rolstoelgebruiker. "Er is geen strakke lijn wanneer iemand zelfredzaam is of niet. Het is net hoe de pet van de medewerker staat", meent ze.

Rotterdam The Hague Airport laat telefonisch weten dat de woordvoering bij vliegtuigmaatschappij Pegasus Airlines ligt. "De keuze of iemand mee mag, ligt namelijk daar." De vliegtuigmaatschappij zag, ondanks herhaaldelijke vragen van Hart van Nederland, vooralsnog geen mogelijkheid om te reageren.

In april gaat Selçuk voor een herkansing. Dan gaat hij nogmaals proberen naar Turkije te vliegen.

Door Redactie Hart van Nederland

