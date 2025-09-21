Jeffrey (14) komt van vliegangst af dankzij speciaal initiatief

Stel, je hebt autisme of bent snel overprikkeld. Dan een vliegveld heftig zijn, en een vliegreis spannend. Sowieso vinden veel mensen vliegen eng. Kees en Inge van de Stichting 'Vliegen met Autisme' geeft rondleidingen op luchthavens, waarin ze de mensen met vliegangst en hun familie tips geven. Dat gebeurde nu voor de 50ste keer op Schiphol, en in de video bovenaan zie je wie er meededen.

Jeffrey (14) was een van de deelnemers aan de speciale rondleiding op Schiphol. De tiener is snel overprikkeld, en onzeker als het gaat om vliegen. Volgend jaar gaat hij met zijn familie naar Disneyland in Orlando. Door de tour kunnen zowel de ouders als Jeffrey zich goed voorbereiden op de reis die hun te wachten staat.

Helpt echt

Kees en Inge hebben het initiatief in 2016 opgericht. Kees heeft zelf een dochter die autisme heeft en daardoor een kleine achterstand. Hij zag dat zijn dochter veel prikkels kreeg van het vliegen en het vliegveld, en kwam erachter dat zijn dochter daarin niet de enige was. Omdat hij zelf veertig jaar voor KLM werkte, besloot hij via die vliegmaatschappij te kijken of hij er iets aan kon doen. Op dit moment is 'Vliegen met autisme' vertegenwoordigd op alle vluchthavens in Nederland. "De rondleiding is leuk, maar helpt ook echt. Meestal gaat de angst weg als mensen hebben gezien hoe allemaal het werkt."

In de video bovenaan zie je hoe mensen met vliegangst, al dan niet met autisme, de speciale rondleiding beleven.