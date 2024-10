Vliegtickets mogelijk fors duurder door tariefverhogingen Schiphol

Vliegtickets worden vanaf volgend jaar mogelijk fors duurder. Schiphol verhoogt namelijk fors de tarieven om gebruik te mogen maken van hun landingsbanen. "Een deel hiervan komt terug in de ticketprijs", zegt Marnix Fruitema, voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland BARIN. Hij vreest dat reizigers daardoor naar goedkopere luchthavens zoals Brussel zullen uitwijken.

Vorige week werd er nog een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer door actievoerders. In de bovenstaande video vertellen zij waarom ze tegen het openen van een vierde aanvliegroute zijn.

De aangekondigde verhoging geldt voor drie jaar, waarin de tarieven in 2026 opnieuw zullen stijgen. Pas in 2027 volgt er een kleine verlaging, maar over de hele periode 2025-2027 komt de totale stijging alsnog uit op 37 procent, zo melden ingewijden aan RTL.

"Op deze manier wordt Schiphol een van de duurste luchthavens in Europa", waarschuwt Fruitema. BARIN dringt dan ook bij Schiphol aan op herziening van het voorstel, dat donderdagmiddag officieel bekend wordt gemaakt.

"BARIN maakt zich grote zorgen over de concurrentiepositie van Schiphol vergeleken met andere (Europese) luchthavens, mede door een stapeling van allerlei kosten. We zullen voor eind november analyseren of we bij de ACM in beroep moeten gaan", aldus Fruitema. De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op eventuele verstoringen van markten.

Lawaaierige vliegtuigen betalen meer

Het is nog niet helemaal duidelijk of de hogere tarieven direct zullen doorwerken in de prijzen van vliegtickets. Veel hangt af van hoe de kosten worden verdeeld tussen passagiers en vrachtvervoerders. Daarbij speelt ook de mate van tariefdifferentiatie een rol. Zo krijgen oudere, luidruchtige toestellen die veel geluidsoverlast veroorzaken een hogere rekening dan stillere vliegtuigen.

Met de tariefdifferentiatie wil Schiphol lawaaierige toestellen ontmoedigen. Vooral vrachtvervoerders zouden daardoor een hogere rekening krijgen, omdat zij vaak met dergelijke luidruchtige toestellen vliegen. Passagiersmaatschappijen die minder lawaaiige toestellen inzetten, blijven deels gespaard van de sterk gestegen kosten.