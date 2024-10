Tienduizenden handtekeningen tegen nieuwe aanvliegroute Schiphol: 'Word er gek van!'

De actievoerders die donderdag met een petitie naar de Tweede Kamer zijn gegaan, vinden een vierde aanvliegroute over Schiphol een slecht plan. Met 200 à 300 vliegtuigen per dag over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland zullen 1,3 miljoen mensen extra overlast krijgen, zo stellen de tegenstanders. In de Kamer werd donderdag een debat over de luchtvaart gehouden, dus een goed moment voor bezorgde burgers om een manifest met maar liefst 75.000 handtekeningen te overhandigen aan minister Madlener en Tweede Kamerleden. Hoe dat verliep zie je in de video hierboven.

Volgens het ministerie is een extra aanvliegroute een goede keuze omdat door vluchten vanuit het zuidoosten de uitstoot van CO2 en stikstof zou afnemen. Ook de geluidshinder zou zo beter worden verspreid. Daarnaast moet er oefenruimte komen voor de jachtvliegtuigen van Defensie. Burgers verenigd in Stop4deroute zien dat heel anders. Zij hebben berekend dat eigenlijk niemand er qua geluidsoverlast of gezondheidsschade op vooruit gaat.

Verhuisd vanwege overlast

Margreet van den Berg woont in Amersfoort en vreest een enorme toename van de overlast door vliegtuigen. "Wij hebben acht jaar in Buitenveldert in Amsterdam gewoond. Daar komen ze om de anderhalve minuut over. Voor de rust zijn we naar Amersfoort verhuisd, hier hebben we met onze kinderen een nieuw leven opgebouwd", vertelt Margreet verder.

Bulderende vliegtuigen

Maar sinds twee jaar is volgens haar de overlast enorm toegenomen. "Vliegtuigen komen bulderend op vier kilometer hoogte over onze huizen. Het worden er steeds meer, ik word er gek van", zegt Margreet. Ze is de vliegtuigen gaan volgen op internet, en zo kwam ze erachter dat ze precies op een ongunstige plek woont. "We zitten precies in een lus, dus alles raast over ons heen." Ook milieutechnisch vindt ze het een slechte zaak. "Onze gordijnen zijn soms gewoon zwart van de uitstoot. Ik zeg: het luchtruim is gewoon vol."

Eind van dit jaar is het schetsontwerp van de Luchtruimherziening gereed, waarvan de geplande vierde aanvliegroute onderdeel is. De actiegroep Stop4deroute laat de nieuwe minister en Kamerleden nu weten dat er geen draagvlak is voor de vierde aanvliegroute en luidt opnieuw de noodklok.