Minderjarige gewond na ontploffing vuurwerkbom in Wijk en Aalburg

Ongeluk
Vandaag, 20:51
In Wijk en Aalburg is dinsdag een minderjarige gewond geraakt bij een vuurwerkongeval. Dat meldt politie Dongemond op sociale media.
Volgens de politie probeerden enkele minderjarigen een zelfgemaakte vuurwerkbom tot ontploffing te brengen. Het explosief ging af terwijl één van hen er nog naast stond.
Het slachtoffer liep onder meer verwondingen op aan de ogen en het been en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.