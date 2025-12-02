Volg Hart van Nederland
Minderjarige gewond na ontploffing vuurwerkbom in Wijk en Aalburg

Ongeluk

Vandaag, 20:51

In Wijk en Aalburg is dinsdag een minderjarige gewond geraakt bij een vuurwerkongeval. Dat meldt politie Dongemond op sociale media.

Volgens de politie probeerden enkele minderjarigen een zelfgemaakte vuurwerkbom tot ontploffing te brengen. Het explosief ging af terwijl één van hen er nog naast stond.

Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Het slachtoffer liep onder meer verwondingen op aan de ogen en het been en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

