Jongen (15) verstopte 400 cobra's in schuur in woonwijk Amsterdam: 'Zorgelijk'

De politie in Amsterdam heeft tijdens een grote actieperiode elf mensen opgepakt voor de handel en opslag van zwaar, verboden vuurwerk. De verdachten zijn tussen de 15 en 53 jaar oud en komen uit onder meer Enkhuizen, Obdam, Andijk, Amstelhoek, Bilthoven, Beverwijk en Amsterdam.

Volgens de politie lag de focus tijdens de actie op vervoer, opslag en verkoop van professioneel vuurwerk. Na verhoor mochten de verdachten naar huis, maar ze blijven wel verdachte in de zaak.

400 cobra's

De politie deed onder meer een schokkende ontdekking in Amsterdam-Noord: in de schuur van een 15-jarige jongen lagen ruim 400 cobra's opgeslagen, midden in een woonwijk. In totaal werden honderden zware explosieven gevonden, waaronder lawinepijlen, shells, DumBums en ander vuurwerk gevuld met flitspoeder.

"Opvallend en zorgelijk is dat dergelijke explosieven in woonwijken werden opgeslagen, soms in slaapkamers of ruimtes met ondeugdelijke bedrading", schrijft de politie. "Een klein statisch vonkje kan al een desastreuze ontploffing veroorzaken."

Grote risico's

De politie benadrukt dat zwaar vuurwerk niet onschuldig is. Het kan leiden tot ernstig letsel, grote schade en wordt steeds vaker ingezet bij explosies, aanslagen en het belagen van hulpverleners.

Wie vermoedt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht, kan de politie bellen via 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).