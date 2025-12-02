EOD blaast zware knallers op na vuurwerkvondst in woning Spijkenisse

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid vuurwerk in een woning aan het Vestapad in Spijkenisse. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest in actie komen om wat 'risicovolle' knallers tot ontploffing te brengen.

De grote berg aan vuurwerk werd maandagavond gevonden. Later bracht de EOD een deel van het zware vuurwerk naar een buitengebied van de Zuid-Hollandse plaats om het daar af te steken.

De 18-jarige man komt uit Spijkenisse. Of hij bewoner van het huis aan het Vestapad is, wil een politiewoordvoerder niet zeggen.