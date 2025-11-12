Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vijfhonderd kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Almelo

Vijfhonderd kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Almelo

Crime

Vandaag, 17:36

Link gekopieerd

De politie heeft dinsdag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning in Almelo. Dat maakt ze woensdag bekend. De agenten waren op het huis gekomen na een onderzoek.

Eenmaal ter plaatse troffen agenten zo'n vijfhonderdkilo met name zwaar vuurwerk aan. Daarnaast is er ook pepperspray en gasalarmpistool gevonden. De bewoner van het huis is niet aanwezig als de politie binnen is. Die zal zich later moeten verantwoorden bij een verhoor.

Alerter

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken wat de gevolgen voor de verdachte zullen zijn. De politie benadrukt dat zij zeker zo richting de jaarwisseling alerter zijn op grote hoeveelheden verboden vuurwerk. Met de opslag van de hoeveelheid in Almelo is ook een groot risico genomen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.