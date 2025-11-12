Vijfhonderd kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Almelo

De politie heeft dinsdag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning in Almelo. Dat maakt ze woensdag bekend. De agenten waren op het huis gekomen na een onderzoek.

Eenmaal ter plaatse troffen agenten zo'n vijfhonderdkilo met name zwaar vuurwerk aan. Daarnaast is er ook pepperspray en gasalarmpistool gevonden. De bewoner van het huis is niet aanwezig als de politie binnen is. Die zal zich later moeten verantwoorden bij een verhoor.

Alerter

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken wat de gevolgen voor de verdachte zullen zijn. De politie benadrukt dat zij zeker zo richting de jaarwisseling alerter zijn op grote hoeveelheden verboden vuurwerk. Met de opslag van de hoeveelheid in Almelo is ook een groot risico genomen.