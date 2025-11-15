Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Man (25) overleden nadat vuurwerk in hand ontplofte in Groningen'

Ongeluk

Vandaag, 16:48

Link gekopieerd

Een 25-jarige man uit de gemeente Groningen, die vorige week ernstig gewond raakte nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte, is aan zijn verwondingen overleden. Dat melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden zaterdag.

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 november op de Concourslaan in Stad. Omstanders hoorden die nacht rond 01.20 uur een flinke knal in het Stadspark, waar de Concourslaan doorheen loopt. Eenmaal aangekomen bij de locatie, zagen ze het slachtoffer gewond op de grond liggen bij de ingang van het park.

Hulpverleners ontfermden zich over de man, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen, melden de media. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De politie liet eerder deze week al weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Wel wordt nog onderzocht waar het vuurwerk vandaan komt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nationaal Vuurwerk komt er wel: gemeente Rotterdam trekt toch portemonnee
Nationaal Vuurwerk komt er wel: gemeente Rotterdam trekt toch portemonnee
Vijfhonderd kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Almelo
Vijfhonderd kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Almelo

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.