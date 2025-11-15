'Man (25) overleden nadat vuurwerk in hand ontplofte in Groningen'

Een 25-jarige man uit de gemeente Groningen, die vorige week ernstig gewond raakte nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte, is aan zijn verwondingen overleden. Dat melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden zaterdag.

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 november op de Concourslaan in Stad. Omstanders hoorden die nacht rond 01.20 uur een flinke knal in het Stadspark, waar de Concourslaan doorheen loopt. Eenmaal aangekomen bij de locatie, zagen ze het slachtoffer gewond op de grond liggen bij de ingang van het park.

Hulpverleners ontfermden zich over de man, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen, melden de media. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen aan Hart van Nederland.

De politie liet eerder deze week al weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Wel wordt nog onderzocht waar het vuurwerk vandaan komt.