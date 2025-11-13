Terug

Nationaal Vuurwerk komt er wel: gemeente Rotterdam trekt toch portemonnee

Evenementen

Vandaag, 21:56 - Update: 2 uur geleden

Eerst ging het niet door, toen kwam er een crowdfunding die te weinig ophaalde en ging het 'definitief' niet door. En nu weet de gemeente toch wat geld te vinden in verschillende potjes. Kortom: het Nationaal Vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam komt er dit jaar gewoon. Al zal het wel in minimale uitvoering zijn.

Het geld dat is gebruikt voor de crowdfunding, iets meer dan een ton, is er ook nog steeds. Daar bovenop komt het geld van de gemeente, waarschijnlijk enkele tonnen. Deze komen uit de reserves van andere potjes. Het is in ieder geval genoeg om een show te kunnen geven.

Motie aangenomen

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad stemde donderdagavond onverwacht voor een last-minute opgestelde motie om eenmalig alsnog geld vrij te maken voor het evenement.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt tegen Hart van Nederland dat de motie met 41 stemmen voor en 2 tegen is aangenomen. "Nu moet nog uitgewerkt worden hoe het eruit gaat zien."

Onrustiger en onveiliger

Uit onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat Nederlanders erg verdeeld zijn over het onderwerp. 46 procent is blij dat de gemeente Rotterdam toch voor het spektakel gaat betalen, tegenover 44 procent die dat onzin vindt. Onder stadsbewoners kan de keuze om toch de gemeentelijke portemonnee te trekken echter op meer steun rekenen: ruim drie op de vijf Rotterdamse panelleden is het eens met het besluit.

Als de show niet was doorgegaan, had een groot deel van de Rotterdammers zich zorgen gemaakt over de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Ongeveer drie op de vijf vreesde dat het zonder de vuurwerkshow op de Erasmusbrug onrustiger en onveiliger had kunnen worden in de stad.

Door Redactie Hart van Nederland

