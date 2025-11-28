Volg Hart van Nederland
Jongen zwaargewond bij vuurwerkongeval in Schiedam: 'Moet mogelijk zijn hand missen'

Ongeluk

Vandaag, 08:00

Een minderjarige jongen is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een vuurwerkongeluk op het Doctor Wibautplein in Schiedam. Volgens een correspondent ter plaatse moet de jongen mogelijk een van zijn handen missen. De politie onderzoekt het incident, maar gaat niet uit van een misdrijf.

Buurtbewoners laten aan het AD weten dat ze rond 20.50 uur een harde knal hoorden. "Eerst dachten we aan een explosie", vertelt een omstander. Pas toen er om hulp werd geschreeuwd, beseften bewoners dat er iemand gewond was geraakt.

Meerdere omwonenden renden naar buiten om te zien wat er aan de hand was. "De jongen rende rond, in paniek. Ik wist meteen: dit is foute boel", zegt een getuige tegen de krant. Op de Savornin Lohmanlaan troffen ze de gewonde tiener aan. Ze probeerden zijn verwondingen te verzorgen tot de hulpdiensten arriveerden.

De jongen is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Onderzoek

Op beelden van een correspondent is te zien dat agenten uitgebreid onderzoek hebben gedaan op straat, onder meer bij de fatbike van het slachtoffer. Met zaklampen werd gezocht naar resten van vuurwerk of andere sporen. Ook spraken agenten met buurtbewoners.

