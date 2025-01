Willem (18) weet als geen ander hoe snel het mis kan gaan met vuurwerk

Afgelopen jaarwisseling zijn 1162 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenspoedpost geholpen. Dit is een lichte daling van 4 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Met bijna 1 op de 10 vuurwerkletsels leidden mortierbommen vaker tot ongevallen dan cobra’s en nitraten, al is het totale aandeel letsels door zwaar illegaal vuurwerk wat gedaald. Verder viel op dat spoedeisende hulpen meer jongeren heeft geholpen.

De nog maar 18-jarige Willem uit het Brabantse Bakel is niet verrast door de cijfers, hij weet namelijk als geen ander hoe snel het mis kan gaan met vuurwerk. Hij verloor het zicht aan twee ogen na een ongeval met kapot vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2 jaar geleden. Zijn leven veranderde drastisch.

Toch is hij tegen een vuurwerkverbod, we moeten gewoon een manier vinden om voorzichtiger te zijn, zegt hij in bovenstaande video.