Meerdere woningen onder water door gesprongen waterleiding in Den Bosch

Meerdere woningen aan de Demostheneslaan in Den Bosch zijn in de nacht van dinsdag op woensdag onder water gelopen door een gesprongen hoofdwaterleiding. De leiding begaf het rond vier uur ’s ochtends, waarna het water met kracht door de straat en tuinen stroomde en via kelders naar binnen liep. In sommige huizen stond het water tot wel een meter hoog, meldt Omroep Brabant.

Twee woningen zijn volledig volgelopen, en nog eens zeven huizen hebben forse waterschade opgelopen. In de meeste van deze huizen bevinden zich woonruimtes in de kelder, die nu compleet blank staan.

Waterbedrijf Brabant Water probeerde rond half zes de leiding af te sluiten en begon even na zes uur met het wegpompen van het water, aldus Omroep Brabant. Ook de brandweer, de gemeente en een stichting die hulp biedt bij waterschade kwamen ter plaatse om bewoners te helpen met het leegpompen van hun huizen.

De oorzaak van het knappen van de leiding is nog onbekend.