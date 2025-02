Delftse straat staat blank door kapotte waterleiding

Bewoners van de Chopinlaan in Delft haalden maandagmiddag natte voeten. Hun hele straat stond blank nadat een waterleiding was geknapt.

Er waren op dat moment werkzaamheden bezig in de straat, het is niet duidelijk of die invloed hebben gehad op de kapotte leiding, meldt een correspondent ter plaatse. Door het lekkende water was de straat niet meer begaanbaar en werd deze afgesloten voor verkeer. Waterbedrijf Evides is snel ter plaatse en bezig om de leiding zo snel mogelijk dicht te draaien.

Vanwege het lek is er tijdelijk geen drinkwater beschikbaar in de buurt. Het is nog niet bekend hoe lang de verstoring zal duren.