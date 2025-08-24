Terug

Gesprongen leiding zet appartementen Soest blank: ‘Was echt een waterval’

Vandaag, 11:51

Bewoners van appartementen aan de Veenbesstraat in Soest werden zondagochtend wakker met een nare verrassing. In een woning op de vierde etage, waar de bewoners het weekend weg waren, sprong een waterleiding van de cv-installatie. Het gevolg: zeker zes appartementen daaronder kwamen blank te staan.

Het water liep langs de muren naar beneden en ook parketvloeren kwamen onder water te staan. Een bewoonster ging zelfs onderuit op de natte vloer. Alsof dat nog niet genoeg was, werden ook meerdere meterkasten nat en moest de brandweer de lift buiten gebruik stellen.

"Het was echt een waterval," vertelt een bewoonster aan Hart van Nederland. "Mensen schrokken er ook van. Het hoosde naar beneden." Een andere bewoonster zegt dat het "heel erg" was: "Zelfs bij de lift kwam het water helemaal naar beneden."

Voorlopig moeten bewoners van de flat elders onderdak zoeken, totdat de schade hersteld is.

