Jongen vast in kinderzitje van schommel in Den Haag, brandweer moet ingrijpen

Ongeluk

Vandaag, 10:05

Een jongen kon zaterdagnacht in Den Haag de verleiding niet weerstaan om plaats te nemen in het kinderzitje van een schommel om zich weer even kind te voelen. Helaas duurde dat gevoel iets te lang, want de jongen kwam uiteindelijk vast te zitten in het zitje. De brandweer moest uitrukken om de jongen te bevrijden.

Het incident vond plaats aan de Voorthuizenstraat in de Zuid-Hollandse plaats. Rond 01.30 uur waren twee jongens aanwezig in het speeltuintje, toen één van hen besloot in het kinderzitje plaats te nemen. Maar het bleek uiteindelijk een stuk lastiger om het kinderzitje te verlaten, schrijft het AD.

Na diverse pogingen besloten de jongens de hulp in te schakelen van de brandweer. Die kwamen uiteindelijk ter plaatse en gebruikten hydraulisch gereedschap om het plastic zitje open te knippen. De jongen heeft geen verwondingen, maar kinderen kunnen voorlopig geen gebruik meer maken van de schommel.

