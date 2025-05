Brandweer bevrijdt volwassen man uit kinderschommel: zat anderhalf uur vast

Geen uitslaande brand of kat in de boom, maar de brandweer in Voorhout moest in de nacht van donderdag op vrijdag uitrukken voor een opmerkelijke klus: een volwassen man bevrijden uit een kinderschommel. Rond 02.00 uur kreeg de hulpdienst een melding dat er een persoon bekneld zat in een schommel in een speeltuintje aan de Schoutenlaan.

De man had na een avondje stappen met vrienden bedacht dat schommelen wel een leuk idee was. Dat liep echter anders: al snel kwam hij met zijn benen klem te zitten en kwam hij niet meer los. Zijn vrienden probeerden hem eerst zelf te bevrijden, maar dat lukte niet. Pas toen de brandweer arriveerde, kwam er beweging in de situatie.

Schommel demonteren

Eerst werden de kettingen van de schommel losgemaakt. Daarna smeerden de hulpverleners zijn benen in met zeep, in de hoop hem uit het stoeltje te kunnen schuiven, maar ook dat werkte niet.

Uiteindelijk moest de schommel zelf eraan geloven. De brandweerlieden demonteerden het zitje stukje bij beetje. Na in totaal anderhalf uur kon de man eindelijk weer op eigen benen staan. Volgens de politie had hij wat last van zijn benen, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Opvallende reden

De politie noteerde zijn gegevens, maar van een strafbaar feit is geen sprake. De jongen gaf zelf nog een opvallende reden waarom hij midden in de nacht op een kinderschommel zat. "Overdag is het niet leuk, dan zitten er kinderen in", zei hij tegen de videocorrespondent.

De schommel moet voorlopig buiten gebruik blijven. Er is schade ontstaan aan het toestel, dat eerst gerepareerd en opnieuw gekeurd moet worden voor kinderen er weer veilig op kunnen spelen.