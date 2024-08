Jongetje zit vast onder speeltoestel in Den Haag, hulpdiensten bevrijden hem

In Den Haag is dinsdag een jongen vast komen te zitten onder een speeltoestel. Hulpdiensten wisten het kind, dat bekneld zat, uiteindelijk te bevrijden. Dat bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden aan Hart van Nederland.

De ambulancedienst en de brandweer ontfermden zich direct over het jongetje. Volgens de woordvoerder ging het om een jongen van ongeveer 4 jaar oud. De moeder was er ook en die was erg geschrokken, aldus de woordvoerder. Zij werd opgevangen door de politie en ambulancepersoneel.

Nadat het de hulpdiensten was gelukt de jongen te bevrijden, had hij geen zichtbare verwondingen. Wel werd hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Als troost kreeg het jongetje een traumabeertje: een knuffelbeer die standaard in een politiewagen en ambulance ligt voor kinderen die iets naars is overkomen.

De brandweer heeft de speeltoestellen op het plein afgezet om te controleren of ze veilig zijn.