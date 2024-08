Man komt onder heftruck terecht bij bedrijf Helmond

Brandweerlieden en ambulancebroeders hebben in Helmond een man moeten bevrijden die onder een heftruck terecht was gekomen en eronder bekneld zat. De actie duurde uiteindelijk een half uur, het voertuig moest aan een kant omhooggetild worden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voorval gebeurde dinsdagmiddag bij een bedrijf aan de Gerstdijk in de Brabantse plaats. Hoe het voorval kon gebeuren is nog niet bekend, de arbeidsinspectie doet onderzoek. Of de man een bezoeker of medewerker was van het bedrijf, is nog onduidelijk.

Om de man snel naar het ziekenhuis te brengen was ook een helikopter uit Rotterdam onderweg, stelt een correspondent. Uiteindelijk is de man over de weg overgebracht naar het ziekenhuis van Nijmegen. Hij zou vooral ernstig letsel aan zijn benen hebben.